Striscia la notizia, Alberto Zangrillo e Bassetti beccatti così a Marassi: che autogol, che imbarazzo

I virologi Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti presi a pallonate da Striscia la notizia. L'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto a Antonio Ricci, il bizzarro e folkloristico Capitan Ventosa, si concentra sugli stadi italiani e il conseguente obbligo di indossare la mascherina al suo interno. Praticamente nessuno dei dirigenti pizzicati dalle telecamere di Striscia, però, rispetta la legge. Compreso Paolo Maldini, nonostante i tifosi della Curva Sud del Milan, prima del derby contro l'Inter, abbia esibito una emozionante coreografia per ricordare il sacrificio dei medici e degli infermieri durante la pandemia.

Ma è a Marassi, casa di Genoa e Sampdoria, che va in scena forse il caso più clamoroso. Capitan Ventosa, con tanto di tuta gialla e sturalavandino in testa, si presenta sugli spalti del Luigi Ferraris per fare visita a Zangrillo, nominato da poche ore presidente del Genoa dagli americani 777 Partners, nuovi proprietari del Grifone. Ma, pessima sorpresa, neanche il capo della rianimazione del San Raffaele di Milano indossa la mascherina.





Zangrillo e Bassetti senza mascherina: guarda il video di Striscia la notizia

Altra sorpresa: vicino a lui confabula il collega Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova e frontman degli scienziati in prima fila contro i no vax. Nemmeno lui, però, indossa il dispositivo di protezione personale nonostante parli affettuosamente al compagno di fede calcistica Zangrillo, a pochi centimetri da lui. Come suol dirsi, un autogol mediatico.

