Juventus, dopo il disastro-Champions l'offerta-lampo per Vlahovic: quanto mettono sul piatto

Lorenzo Pastuglia 24 novembre 2021 a

a

a

Dusan Vlahovic-Juventus: i bianconeri fanno sul serio e sono tornati alla carica nelle ultime ore, per anticipare le concorrenti in vista del prossimo mercato invernale di gennaio. Forti dell’incasso di almeno 25 milioni per la qualificazione agli ottavi di Champions League, rivela La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero presentato un’offerta alla Fiorentina da 50 milioni di euro, inferiore ai 70 della richiesta del club di Rocco Commisso, ma pagabili subito. Una formula ben diversa rispetto ai 60 per Chiesa pagabili in 4 anni abbondanti. Il giocatore spinge, l'agente Kristic non ha preso impegni con nessun altro e lavora sottotraccia. E anche per questo i viola sono in fermento dal punto di vista degli obiettivi offensivi: Berardi o Ikoné per la fascia destra, Scamacca o Lucca per il ruolo di centravanti.

Fabrizio Miccoli andrà in carcere. Estorsione con metodi mafiosi, la durissima sentenza definitiva

City, Tottenham e Psg sono alla porta - Ma non è da escludere l’ipotesi peggiore per gli amanti di Dusan e tutti i fantallenatori, la possibilità cioè che il serbo dica addio alla Serie A con direzione Premier League: dove il Manchester City e il Tottenham di Conte e Paratici fanno sul serio. Proprio l’ex allenatore dell’Inter non ha mai nascosto la sua passione per la punta, con la promessa della sua nuova dirigenza di fare una campagna acquisti importante a gennaio.

Le Fs sbarcano nel calcio: Coppa Italia e Supercoppa si sposano col Frecciarossa

In Francia, c’è il Psg che ne valuta l’acquisto come prima alternativa all'inarrivabile Haaland, e chi gioca alle Euroleghe pronto ad affilare le armi. Ma è più realistico pensare ad oggi a un trasferimento in estate piuttosto che a gennaio. A meno che proprio la Juventus non riesca ad avere clamorosamente la meglio su tutte le altre...

"Con qualcuno...". Gigi Buffon, la verità su Maurizio Sarri alla Juve: grossissimi guai nello spogliatoio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.