Italia, febbre da sorteggio per i playuoff-Mondiali: ecco come funzionano e cosa ci aspetta

Lorenzo Pastuglia 26 novembre 2021

a

a

Oggi alle 17, a Zurigo, verranno sorteggiati i gironi dei playoff di marzo validi per i Mondiali di Qatar 2022. Tra le partecipanti c’è ahimè anche l’Italia, non riuscita a qualificarsi come prima nei confronti della Svizzera, dopo le ultime due partite giocate a metà novembre (il pari casalingo contro la Svizzera e quello in Irlanda del Nord). Ecco come funzionano dunque i playoff, che ci diranno se voleremo o meno in Qatar, con andata delle semifinali degli spareggi giovedì 24 marzo e le finali martedì 29 marzo 2022.



Come funziona il sorteggio

Le sei migliori seconde della fase a gironi delle qualificazioni europee sono in prima fascia (Portogallo, Russia, Scozia, Svezia e Galles), le altre sei invece sono in seconda fascia: Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia e Ucraina. Queste 12 nazionali saranno divise al sorteggio in tre “final four” da 4 squadre, con semifinali (a casa delle teste di serie) e finali (in sede da sorteggiare sempre oggi). Un sistema molto democratico, ma dove rischiamo molto, con il Portogallo (con Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Felix e altri tipi pericolosi) come squadra da evitare assolutamente nel nostro cammino. Dicevamo così anche della Svezia nel 2017, poi tutti sanno come andarono le cose…

Dove vedere il sorteggio

Sarà da capire con un altro sorteggio, se voleremo in finale, dove questa si giocherà: provare ad andare al Mondiale a Mosca, Glasgow o Cardiff, ribalterebbe molte prospettive. Il sorteggio dei playoff sarà trasmesso in diretta su Raidue a partire dalle 16.55, in streaming su Rai Play, in diretta anche su Sky e in streaming anche attraverso i canali della Uefa e della Fifa.

