Juventus, Marley Akè acquistato a 8 milioni: l'affare che può "incastrare" Agnelli e Paratici

Segnatevi questo nome: Marley Akè. Non ci sono solo gli affari Cristiano Ronaldo o Arthur nel giro di plusvalenze fittizie della Juventus su cui la Procura di Torino sta indagando. Ci sarebbero intercettazioni pesanti a conferma della tesi dei magistrati sulla esistenza di un "sistema Paratici", che prende il nome dall'ex Chief football officer bianconero (oggi al Tottenham) Fabio Paratici, un sistema ideato per "sistemare i bilanci" minati da "acquisti scriteriati" e di cui il Cda juventino e il presidente Andrea Agnelli sarebbero stati "consapevoli".

Dalle telefonate emergono frasi come "tutta la mer***a che c'è sotto e non si può dire" o "la carta che tecnicamente non esiste", riferita all'acquisto di CR7 e ai numeri messi a bilancio, oltre a frasi esplicite sulle plusvalenze di Paratici. Tra queste, sospettano gli inquirenti, ci sarebbe anche l’acquisto dal Marsiglia del giovanissimo Marley Akè, 20 anni, "per 8 milioni di euro, con contestuale cessione allo stesso Marsiglia di Franco Daryl Tongya Heubang per 8 milioni euro" nel bilancio al 30 giugno 2021.

Per gli investigatori, spiega l'agenzia Ansa, si tratta di "operazioni cosiddette a specchio" senza movimento finanziario e con effetto positivo sui bilanci. "Sin dai primi accertamenti, sono emersi indizi precisi e concordanti per ritenere che i valori sottesi ai trasferimenti in questione non siano stati oggetto di una fisiologica trattativa di mercato ma che si sia di fronte a operazioni sganciate da valori reali di mercato, preordinate ed attestanti ricavi meramente 'contabili', in ultima istanza fittizi".

Per la cronaca Akè, esterno offensivo francese di origini ivoriane, dal gennaio 2021 gioca con la Juventus Under 23, la cosiddetta squadra B militante in Serie C, con cui è sceso in campo 23 volte segnando 4 reti. Tongya finora ha invece messo a referto appena 5 partite nel Marsiglia B. Un rendimento che non spiegherebbero effettivamente la quotazione dei due giocatori.

