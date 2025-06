Nick Kyrgios fatto fuori da Wimbledon perde la testa: "Hanno dei problemi"

Nick Kyrgios non sarà a Wimbledon nei panni di commentatore per la Bbc, dato che la rete britannica che detiene i diritti del torneo, ha deciso di non avvalersi della sua figura. "Quando non ti avvali di chi ha battuto più volte i migliori, hai dei problemi. Perdono più di me”, è il commento di risposta dell’australiano su suoi social. La notizia dell’allontanamento dell’australiano è legata alle vicente extra-campo del greco di Kyrgios, che troppo spesso era finito tra polemiche e critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare in relazione alla contorta vicenda relativa all’aggressione all’ex fidanzata Chiara Passari.

Atteggiamenti che hanno portato così l'emittente inglese, insieme ad altre, tra cui Espn, a evitare di sceglierlo per non incappare in ulteriori situazioni vicine all’imbarazzo. Kyrgios però non l’ha presa benissimo e non le ha mandate a dire sui propri social "È un peccato che abbiano fatto questa scelta, ma sinceramente perdono più di me. So che hanno ingaggiato Chris Eubanks — ha continuato Kyrgios riferendosi al 29enne tennista statunitense — ma non ha battuto il più grande di tutti i tempi più volte. Quando qualcuno ha battuto Federer, Nadal, Djokovic e Murray”.

