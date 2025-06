Dusan Vlahovic, il serbo ha già scelto la sua prossima squadra: ecco quale

Il mercato in entrata della Juventus dipende tutto dal futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è dato in partenza dalla società bianconera. L'ex Fiorentina, infatti, non ha convinto i vertici della vecchia Signora, tanto meno i tifosi bianconeri che da lui si aspettavano più gol e più attaccamento alla maglia. Ma c'è un problema. Vlahovic percepisce un ingaggio faraonico, che potrebbe allontanare tutti quei club interessati a lui. Un esempio? Il Fenerbache, il primo che si è fatto avanti con la Juve per intavolare una trattativa.

Ma il serbo ha già scelto la sua prossima destinazione. Si tratta del Milan, dove ritroverebbe anche una sua vecchia conoscenza, Massimiliano Allegri. Il serbo infatti, visto la sua giovane età, vorrebbe rimanere ancora ad alti livelli. Ma resta il nodo ingaggio. Impossibile garantirgli i 12 milioni all'anno che al momento percepisce. Il Diavolo è pronto a offrirgli un contratto spalmato su più anni a circa 7 milioni a stagione. Ma non è detto che il serbo sia disposto ad accettare la proposta.