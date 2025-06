Affari Tuoi, addio di De Martino? "Potrei non esserci io"

“Signori, a settembre potrei non esserci io“: le parole di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il programma che conduce tutte le sere su Rai 1, per un attimo ha preoccupato i suoi fan più appassionati e in generale tutti i telespettatori che lo seguono con affetto da ormai un anno. In realtà, però, quella dell'ex ballerino era solo una battuta. Ormai, infatti, sono tutti praticamente certi della presenza di De Martino nella prossima stagione di Affari Tuoi, soprattutto considerato il grande successo dell’edizione quasi conclusa. Difficile che la Rai non continui a puntare su di lui anche nel prossimo autunno. Il siparietto con De Martino è avvenuto durante la puntata andata in onda ieri, domenica 22 giugno, quando ha giocato Martina in rappresentanza del Piemonte, accompagnata dal fidanzato Maurizio.

Nei giorni scorsi, inoltre, con grande sorpresa è stata confermata la conduzione di De Martino nella nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, in onda su Rai 2. Francesco Paolantoni, comico e amico dello showman, ha rivelato: “Sono felice, è una trasmissione unica e non ripetibile. C’è un’armonia e un’alchimia impossibile da replicare. È impossibile che Stefano non lo faccia, non si può abbandonare”. E ancora: “Ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Avremmo comunque potuto fare qualcos’altro insieme, ma alla fine s’è convinto. Aspettiamo il 27 e vediamo l’ufficialità”.