La Volta Buona, Caterina Balivo non va in onda: cosa è successo

Sui social la trasmissione di Caterina Balivo ha comunicato ai tantissimi telespettatori dello show il cambio di programma dell'ultimo minuto. " Buon inizio settimana a tutti! Vi informiamo che, a causa di un cambio di palinsesto, la puntata di oggi de La Volta Buona non andrà in onda…”, si legge nell'account Instagram di La Volta Buona.

Oggi, lunedì 23 giugno, La Volta Buona non è andata in onda. Il programma di intrattenimento televisivo di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ha lasciato spazio a un’edizione speciale del Tg1 sulla crisi in Medio Oriente. Nel corso del suddetto speciale è stato anche trasmesso in diretta e integralmente il discorso della Premier Giorgia Meloni alla Camera dei deputati.

La redazione del programma di Caterina Balivo ha voluto comunque rassicurare i suoi telespettatori che domani, martedì 24 giugno, lo show andrà regolarmente in onda: "Caterina vi aspetta domani, in diretta su Rai 1 a partire dalle 14:05…”. Intanto manca sempre meno alla fine di questa edizione della trasmissione di Rai 1. L'ultima punta è prevista per venerdì 27 giugno. E, stando a quanto è emerso finora, dal lunedì successivo andranno in onda le repliche delle puntate di quest'anno ricco di successi per Caterina Balivo.