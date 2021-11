L'Empoli ribalta il match in due minuti, clamoroso ko per la Fiorentina: i Viola tornano coi piedi per terra

27 novembre 2021 a

Due minuti da incubo. Le velleità della Fiorentina si interrompono bruscamente nel derby toscano sul campo dell’Empoli. La squadra di Italiano gioca il suo calcio e dà la sensazione di poter passare da un momento all’altro. Lo fa solo nel secondo tempo grazie al solito Vlahovic. I viola danno la sensazione di poter controllare il match praticamente fino alla fine. Ma in due minuti il match cambia improvvisamente volto prima quando arriva il pareggio di Bandinelli al minuto 87’, poi due minuti dopo quando Pinamonti sigla la rete della vittoria per i padroni di casa. Un brusco risveglio per la Fiorentina che vede così allontanarsi la zona Champions League e ora è costretta a guardarsi le spalle.

La squadra di Italiano comincia subito con le marce alte, i viola hanno intenzione di conquistare i tre punti e dopo solo sei minuti di gioco rischiano già di andare in vantaggio: prima con la conclusione dalla distanza di Biraghi, poi con Callejon che sulla ribattuta però non riesce a calciare bene e manca la porta. I viola tengono il pallino del gioco, l’Empoli si chiude e prova a ripartire. L’obiettivo di innescare Vlahovic che però sull’assist di Bonaventura arriva con qualche decimo di frazione di ritardo. I padroni di casa ci provano con qualche conclusione dalla distanza fermati dalla difesa avversaria. La Fiorentina ci prova anche da calcio d’angolo ma la sponda di Martinez Quarta per Milenkovic non fornisce l’esito sperato. La risposta dell’Empoli è affidata a una conclusione di Henderson che non impensierisce Terracciano. I padroni di casa ci provano ancora al 22’, stavolta con Cutrone, ma Terracciano è ancora reattivo. E’ una fase di gara targata Empoli con Biraghi costretto a salvare in angolo sul tiro di Zurkowski. La replica dei viola alla mezz’ora con l’ex Saponara che chiama Vicario al miracolo. E dopo un minuto è Martinez Quarta a sprecare un’occasione clamorosa spedendo alto. Si va al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa la Fiorentina ci prova con ancora maggiore convinzione e al minuto 57 arriva il gol. Break a centrocampo di Saponara che serve Callejon il cui cross basso trova la zampata vincente del solito Vlahovic che firma l’11esimo gol stagionale. La Fiorentina arretra ed è costretta a salvarsi per due volte su Tonelli che prima di testa e poi col sinistro non riesce a centrare il bersaglio. I viola si abbassano e lasciano campo ai padroni di casa provando ad affidarsi al contropiede con Bonaventura che però viene fermato dal solito Vicario. La squadra di Andreazzoli non ci sta e comincia ad alzare la pressione e all’87’ trova il pari: cross di Bajrami e Bandinelli beffa Terracciano in uscita dopo il rimpallo. I viola subiscono il colpo e dopo due minuti vanno addirittura sotto: palla persa sulla fascia sinistra, ancora Bajrami trova Pinamonti stavolta e il sorpasso è cosa fatta.

