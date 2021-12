Nicolò Zaniolo "cacciato" da Mourinho. "Deve andarsene dall'Italia". Pista clamorosa: "Dove andrà"

03 dicembre 2021 a

Mourinho e quella frase che irrita i tifosi della Roma: “Zaniolo? Se fossi in lui comincerei a pensare che giocare in Serie A è diventato quasi impossibile. Mi sento male per lui per come viene trattato, gli consiglio di andare all’estero e lo dico contro i miei interessi”. Un invito esagerato quello dell’ex Inter dopo la partita di Bologna, ma che nasconde anche dei risvolti di mercato reali riguardanti soprattutto la Premier per il centrocampista giallorosso, ovvero il campionato più amato da Mou. Scrive Calciomercato.com, che Antonio Conte segue l’attaccante della Nazionale e potrebbe richiederlo per gennaio al Tottenham, così come potrebbero fare i vertici del Newcastle. Ma è più probabile che si parli di estate prossima, per capirci di più sulla trattativa.

Voci dalla Premier insistenti

Intanto, sempre per Calciomercato.com, i malumori di Zaniolo per il trattamento in A è un qualcosa di cui il giocatore ne parla spesso sia con la famiglia che con lo stesso Mourinho. E tanta è la paura di un nuovo infortunio, oltre alla frustrazione di essere ormai catalogato dalla classe arbitrale come “simulatore”. Poi c’è l’aspetto contrattuale con un rinnovo che ancora non arriva e i dubbi su un ruolo tattico ancora poco definito. Nessuna incrinatura con Mourinho che anzi lo ha difeso pubblicamente ieri. Intanto il richiamo della Premier in estate rischia di essere sempre più forte come lo era stato prima del doppio infortunio, quando il centrocampista faceva gola sia al Manchester United che allo stesso Tottenham, e alla Juve, oggi distante per motivi di budget. La valutazione di Nicolò è scesa sui 40 milioni, ma i Friedkin non sembrano comunque intenzionati a lasciar partire quello che giudicano uno dei pochi, veri prospetti di valore della rosa.

