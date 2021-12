Max Verstappen a muro, come gode Hamilton ma è giallo-penalità: "Accidentale", aiutato l'inglese?

04 dicembre 2021 a

Clamoroso in Arabia Saudita, dove domani si correrà per la prima volta un Gran Premio di Formula 1, il penultimo di questa stagione. Max Verstappen è finito a muro nel suo ultimo giro lanciato, quando era in vantaggio sul tempo del rivale con cui si sta giocando il Mondiale. Un errore che può pesare moltissimo in ottica classifica, dato che il pilota olandese sarà costretto a partire alle spalle delle due Mercedes.

Ciò significa che Lewis Hamilton avrà pista libera e potrebbe ricevere una mano dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Il pilota britannico ha conquistato la pole position grazie al giro completato in 1’27’’511: alle sue spalle il finlandese in 1’27’’622, terzo invece Verstappen con 1’27’’653. Sebbene l’attenzione sia catalizzata tutta dal duello Hamilton-Verstappen, una buona notizia per la Ferrari e i tifosi italiani c’è: riguarda Charles Leclerc, che ha firmato il quarto tempo delle qualifiche in 1’28’’055.

Poco prima che la sessione iniziasse, Lewis Hamilton aveva rischiato di incorrere in una penalità per il presunto mancato rispetto della doppia bandiera gialla durante lo svolgimento delle PL3. I commissari di gara hanno però spiegato che i pannelli con le bandiere gialle erano stati attivati “accidentalmente”, e quindi Hamilton ha evitato la penalità.

