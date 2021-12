Gp Arabia Saudita, Hamilton vince su Verstappen: follie Fia e sportellate, rissa mai vista in F1. Una pericolosa guerra

05 dicembre 2021 a

Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, ha vinto il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1, la penultima gara di stagione corsa a Gedda. Sul circuito ci sono stati parecchi scontri e incidenti, con bandiere rosse, tamponamenti e non poche interruzioni che hanno reso l'evento esplosivo. Hamilton ha preceduto al traguardo Max Verstappen, penalizzato di 5 secondi proprio a causa di un incidente avuto con l'avversario a pochi giri dalla fine. In particolare, avrebbe fatto una manovra irregolare nei confronti del rivale. Quei secondi, però, si sono rivelati fatali per l'olandese della Red Bull.

Completa il podio Valtteri Bottas, che precede di un soffio l'Alpine di Esteban Ocon. Gara sfortunata invece per Charles Leclerc, il quale paga una bandiera rossa retrocedendo in settima piazza davanti a Carlos Sainz.

Adesso, comunque, bisognerà aspettare l’ultimo Gran Premio della stagione per l’assegnazione del titolo mondiale. L'ultima gara è in programma la prossima settimana ad Abu Dhabi. Hamilton e Verstappen se la giocano ad armi pari, visto che dopo la corsa di questa sera hanno gli stessi punti in classifica, ossia 369,5. Ad Abu Dhabi, però, non ci saranno più dubbi. Chi arriverà primo vincerà il titolo mondiale. Dopo la gara si è subito presentato ai microfoni l'olandese: "Volevo far passare Hamilton, ho rallentato, lui non voleva superarmi sulla destra e ci siamo toccati. Sono state prese delle decisioni che non mi trovano d'accordo. Sarà deciso tutto ad Abu Dhabi, spero sarà un bel weekend per noi".

