Max Verstappen, "pressione di 69 bar": gioco sporchissimo contro Hamilton, ecco il documento che lo incastra

06 dicembre 2021 a

a

a

Il tamponamento a Lewis Hamilton nel finale del GP di Jeddah? Costa 10 secondi di penalità a Max Verstappen e due punti sulla Superlicenza Fia. Così, l’olandese è al momento a quota sette, e a 12 sarebbe squalificato per una gara. È questa la decisione dei Commissari di gara nei confronti del 33 della Red Bull, che per restituire la posizione al pilota della Mercedes ha rallentato troppo con il conseguente tocco dell’inglese.

Follie Fia, sportellate, rissa in pista: vince Hamilton su Verstappen, ultima gara a pari punti. F1, una pericolosa guerra

L’ala anteriore destra della W12, però, non è stata fatale per Lewis, che ha comunque sparato diversi giri veloci, prima di prendersi il primo posto nel finale. La situazione in classifica, così, recita 369,5 punti a testa con solo il GP di Abu Dhabi che rimane. A pari punti, trionferebbe Max per una vittoria in più in stagione (nove contro le otto di Hamilton).

“Max aspettava la zona Drs per risorpassare Lewis”

In Arabia Saudita, insomma, tantissime scintille. Mentre nel tamponamento, riporta il documento della Fia, Verstappen ha esercitato una pressione di 69 bar sul pedale del freno, decelerando improvvisamente di 2.4 di forza G. Questi dati hanno messo l’olandese, agli occhi dei Commissari, nella inevitabile condizione di essere maggiormente colpevole. Inoltre, il collegio dei Commissari ha ammesso che sì, Hamilton avrebbe potuto superarlo, ma che il fatto che Verstappen stesse aspettando il detection point per la zona DRS successiva è stato tenuto in considerazione nell’analisi dell’episodio. Alla luce di questo documento i Commissari hanno accertato un “brake-test” da parte di Verstappen, che è stato punito, senza però perdere posizioni nell’ordine d’arrivo e punti in classifica.

Max Verstappen, il raptus sul podio: quando si trova di fronte Bottas... il punto più basso (che pochi hanno notato)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.