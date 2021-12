Guanyu Zhou in F1, il cinese che sostituirà Giovinazzi sulla Alfa Romeo: ha scelto un numero storico

09 dicembre 2021 a

Guanyu Zhou è pronto all’esordio in Formula 1 nel 2022 con l’Alfa Romeo. Il 22enne cinese oggi in UNI-Virtuosi, che prenderà il posto di Antonio Giovinazzi e correrà al fianco di Valtteri Bottas la prossima stagione, sarà l’unico esordiente in griglia, rafforzando ancora di più un parco-piloti già molto giovane, che vede nomi come Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Mazepin, Mick Schumacher, Stroll, Albon e Tsunoda. Intanto Zhou — che in pista con i suoi prossimi colleghi ha già debuttato nelle FP1 del GP-bis in Austria, sostituendo Fernando Alonso — ha scelto il suo numero per la prossima stagione: correrà con il 24.

I piloti iridati col 24 - Un numero, quello di Zhou, appartenuto in passato a diversi piloti iridati. Dei primi, si ricorda il tre volte campione Jack Brabham — che lo utilizzò nel 1957 1958 1959 1961 — o James Hunt, che ci corse nel 1974 e 1975, prima di vincere il titolo nel 1976 contro Niki Lauda, scampato pochi mesi prima alla morte nel rogo del Nurburgring. Anche il tre volte iridato austriaco utilizzò il “24” nel 1972 ai tempi della March, così come fecero altri ex ferraristi: Nino Farina, Mike Hawthorn, Phil Hill e John Surtees, iridati rispettivamente nel 1950 (anno di nascita della F.1), 1958, 1961 e 1964. Per il Cavallino gareggiò anche Juan Manuel Fangio, cinque volte iridato, che utilizzò il numero nel 1951, anno del suo primo trionfo in F.1. E non mancano anche Graham Hill ed Emerson Fittipaldi, con due successi a testa in carriera, e Jim Clark: l’inglese della Lotus, campione nel 1963 e 1965, gareggiò col “24” nel 1960 e 1965.

