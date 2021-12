Max Verstappen, il vero "scippo mondiale" è Kelly: ecco la sua donna. Clamoroso, a chi la ha "rubata"

Lorenzo Pastuglia 13 dicembre 2021 a

È appena diventato campione in F1 vincendo il duello contro Hamilton, ma Max Verstappen ha un altro motivo in più per festeggiare: la sua bellissima fidanzata Kelly Piquet, figlia del tre volte iridato nel Circus, Nelson. La bellissima modella brasiliana ha festeggiato col fidanzato della Red Bull la vittoria con un bellissimo bacio nel parco chiuso, mentre il suo Max stringeva forte la coppa tra le mani. Kelly le è letteralmente saltata al collo dopo la proclamazione. E sui social, entrambi hanno fatto incetta di like. Figurarsi dio questa foto…

Kelly Piquet, da Kvyat a Max - Seppur brasiliana di cittadinanza, Kelly è nata a Homburg, in Germania, e ha 33 anni, nove anni più di Max. E, come ripetiamo, è la figlia di Nelson Piquet, pilota brasiliano campione del mondo con la Brabham (1981 e 1983) e la Williams (1987). Fino al marzo dell’anno scorso, la modella e opinionista era stata la compagna di Daniil Kvyat, pilota di F1 russo che proprio nel 2020 ha corso per l’ultima volta da pilota ufficiale con l’Alpha Tauri. Una storia durata quasi due anni dalla quale è arrivata una figlia, Penelope, nata il giorno prima del GP di Germania del 2019, vinto proprio Verstappen e in cui il russo salì sorprendentemente sul podio.

Verstappen-Kvyat, destini incrociati - E le vite di Kvyat e Verstappen si sono incrociate spesso, in più di un’occasione. La più decisiva nel 2016, quando il russo ebbe la grande chance e fu promosso in Red Bull, ma appena dopo quattro GP deludenti fu liquidato con una telefonata dal gran capo Helmut Marko che gli comunicò il ritorno in Toro Rosso e la conseguente promozione di Max Verstappen. L’olandese, all’esordio con Milton Keynes, vinse poi subito a Barcellona. Quello che poi ha fatto domenica ad Abu Dhabi, lo ha fatto entrare nella storia.

