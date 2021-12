Champions League, beffa atroce per Juve e Inter: "Errore tecnico", sorteggio da rifare. Un caso senza precedenti

13 dicembre 2021 a

Il sorteggio degli ottavi di Champions League è da rifare. Mai accaduto prima nella storia dell'Uefa, una figuraccia in mondovisione che alimenta sospetti e complotti di ogni sorta. La spiegazione della massima organizzazione calcistica europea riferisce di un "errore tecnico": "A causa di un problema tecnico col software di un provider esterno - che istruisce gli ufficiali su quali team possano affrontarsi e quali no - si è verificato un errore nel sorteggio degli ottavi di Champions League". Per la cronaca, alle due squadre italiane ancora in corsa, Inter e Juventus, era andata abbastanza bene: i nerazzurri, in seconda fascia, avevano pescato la sorpresa Ajax (molto insidiosa, ma sulla carta insieme al Lille la meno proibitiva delle teste di serie), mentre alla Juve l'urna aveva riservato i portoghesi dello Sporting Lisbona.

Si rifarà tutto alle 15, ma il precedente è di quelli destinati a passare alla storia. La serie di errori nell'estrazione delle palline è venuta allo scoperto quando il Manchester United era stato accoppiato col Villarreal, anche se nessuno, al momento, se n'era accorto. Quasi nessuno, perché a sollevare il caso è stato l'Atletico Madrid. Il club spagnolo, arrivato secondo dietro al Liverpool nel girone in cui era compreso anche il Milan, aveva visto tra le possibili avversarie proprio il Liverpool. Una eventualità scartata dal regolamento, che per gli ottavi vieta l'accoppiamento tra club che si erano già affrontati nel girone. Manchester United e Villarreal, infatti, erano stati inseriti nel medesimo gruppo nel primo turno, insieme all'Atalanta.

Un corto circuito clamoroso. Si apre poi un altro caso: il Real Madrid vorrebbe che anche col nuovo sorteggio fosse confermato il suo accoppiamento col Benfica, precedente all'errore. Un bel caos. Momento di imbarazzo quando Andrei Arshavin, chiamato a estrarre la pallina dell'accoppiamento, si è trovato di fronte a United-Villarreal. Lui per primo aveva compreso ch qualcosa non tornava.

