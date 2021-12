Maurizio Stecca, l'ex campione olimpico di boxe in ospedale: ossigeno e paura, "il match più duro"

14 dicembre 2021 a

L'exx campione di boxe Maurizio Stecca, oro olimpico a Los Angeles 1984 e poi campione del mondo Wbo ed europeo tra i professionisti, è ricoverato in ospedale a Treviso a causa del Covid. Stecca, 58 anni, che è stato anche viceallenatore della Nazionale. Residente da tempo in Veneto è stato lui stesso, dal proprio profilo Facebook, a rendere noto il ricovero.

"Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro un avversario chiamato Covid" ha scritto l'ex pugile, pubblicando anche un selfie che lo vede con un mascherine per l'ossigeno sul volto. "Non so quante riprese ci vorranno - ha aggiunto - ma sicuramente non indietreggerò". Stecca aveva già ricevuto due dosi di vaccino e si apprestava a fare la terza.

Originario di Santarcangelo di Romagna, 58 anni, Maurizio Stecca ha guadagnato l’oro olimpico a 21 anni battendo il pugile messicano Hector Lopez. È fratello di Loris, anch’egli campione di pugilato dei pesi supergallo Wba. Sulla sua pagina Facebook sono numerosissimi i messaggi di supporto, con fan, tifosi e amici che gli augurano di sconfiggere il Covid come con i pugili sul ring.

