Max Verstappen e Lewis Hamilton, "titolo ex aequo": ribaltone dopo Abu Dhabi? La pazza idea dai gota della F1

L'ultima pazza idea di un mondiale pazzo di Formula 1 è quella di Fernando Alonso e Sebastian Vettel: assegnare il titolo ex aequo: "Per Max è fantastico è un campione, era solo questione di tempo prima che vincesse il titolo. Ma penso anche che sia stato fortunato, perché senza la safety car Lewis sarebbe stato campione. Sarà un argomento di cui si parlerà a lungo, ma se si prendono le 22 gare, chiunque dei due avrebbe potuto vincere. E penso che, più di ogni altro anno, se si potesse dividere il trofeo in due, questo sarebbe l’anno giusto per farlo. Perché entrambi sono stati eccezionali". ha spiegato il pilota spagnolo.

Idee condivise anche da Vettel: "Sono felice per Max, ma sono soprattutto dispiaciuto per Lewis. Penso che abbia avuto un finale di stagione incredibile. E a essere onesti dal mio punto di vista non mi interessa chi vince, ma penso che entrambi si meritino il titolo, anche se alla fine solo uno può prenderlo. È stata una lotta intensa e bella per lo sport", ha commentato l'ex ferrarista.

Martin Brundle, l’ex pilota, ha infine fatto i complimenti a Verstappen: "Max merita il campionato? Certo che sì. Ha condotto 652 giri rispetto ai 303 giri di Lewis. È stato per 15 delle 22 gare in testa al Mondiale, ha vinto 10 gare rispetto alle 8 di Lewis, e conquistato 18 podi contro 17. Lewis avrebbe ugualmente meritato il suo ottavo titolo, vorrei che potessero condividerlo. La sua velocità grezza, la consistenza, la determinazione, lo stile, la classe e la resistenza, in particolare nelle fasi finali, sono stati eccezionali, come si è visto nella partenza nel suo 288° GP"., ha concluso.

