Lewis Hamilton? La profezia di Mark Webber: "Il prossimo anno...", clamoroso in Formula 1

Con il successo di Abu Dhabi, Max Verstappen ha impedito a Lewis Hamilton di conquistare l’ottavo titolo della carriera, che gli avrebbe permesso di essere in testa a tutti superando un mito come Michael Schumacher. La delusione per l’inglese era evidente domenica, seppur, sportivo, sia andato a congratularsi con Max al termine della corsa.

Il 44 della Mercedes avrà almeno altri due anni per provarci, dopo aver rinnovato il contratto con la Mercedes fino al 2023, seppur l’ex Red Bull, Mark Webber, abbia espresso il suo pensiero: “Credo ancora che Red Bull e Mercedes saranno i team da battere nel 2022 – ha commentato l’ex compagno di squadra di Sebastian Vettel a Channel 4 – ed Hamilton avrà, senza dubbio, una grossa chance per rifarsi già l’anno prossimo.

L’esempio di Roger agli Australian Open

E ancora: “Quello che mi ha impressionato però è un ricordo che ho di Roger Federer agli Australian Open, — aggiunge Webber — in cui Roger disse, alla fine di una stagione complicata, ‘potremmo rivederci l’anno prossimo’. Lo stesso Lewis, al termine di un’intervista, ha chiuso dicendo una cosa simile: ‘Vedremo cosa succederà l’anno prossimo’. Quindi, chissà dove ha la testa in questo momento”.

E ancora: “mi ha colpito l’atteggiamento del padre di Hamilton (Anthony, ndr), che ha espresso al proprio figlio l’orgoglio personale per quello che ha fatto in questo 2021, con grande classe e dignità. Lo stesso Lewis è stato molto corretto – ha concluso l’australiano ex pilota del Circus – avrebbe avuto la possibilità, una volta subìto il sorpasso da Max, di mettere la sua ala anteriore contro la gomma posteriore del rivale”.

