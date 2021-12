Toto Wolff, bomba su Lewis Hamilton: "Spero continui". Verso l'addio alla Formula 1: terremoto nel circus

17 dicembre 2021 a

Fine dei giochi: la Mercedes rinuncia al ricorso contro la vittoria di Max Verstappen e Red Bull nel campionato di Formula 1 dopo l'ultima convulsa gara di Abu Dhabi. Il passo indietro è stato ufficializzato poche ore fa, decisiva anche la richiesta in tal senso di Lewis Hamilton. A comunicarlo il team-principal Mercedes, Toto Wolff, il quale non ha però nascosto il suo rammarico, sostenendo di essere convinto del fatto che in tribunale le frecce d'argento avrebbero vinto.

Ma non solo. Wolff ha sganciato una sorta di bomba atomica sul circus di Formula 1: Lewis Hamilton dopo quanto accaduto potrebbe smettere di correre. Lo lascia intendere, Wolff, con queste chiarissime parole: "Spero vivamente che Lewis continui a correre perché è il più grande pilota di tutti i tempi. Nelle ultime quattro gare è stato dominante, non c’era nemmeno un dubbio su chi potesse vincere la gara. E questo era degno di un titolo. Penso che come pilota il suo cuore gli suggerisca di continuare perché è all’apice della carriera, ma dobbiamo superare il dolore che gli è stato inflitto domenica, anche perché è un uomo con valori chiari ed è difficile capire che è successo".

E ancora, ha aggiunto: "Sia io che Lewis siamo disillusi al momento. Non con la Formula 1, che amiamo alla follia, perché il cronometro non mente mai. Tuttavia, se rompiamo quel principio fondamentale di correttezza sportiva e autenticità dello sport, allora improvvisamente il cronometro non diventa più rilevante: diventiamo esposti a un processo decisionale casuale, e allora è chiaro che ci si possa disinnamorare". Infine, Wolff ha rimarcato come "molti dei valori e delle convinzioni in cui crediamo sono stati presi a calci domenica". E la F1 si risveglia spaventata: davvero Hamilton potrebbe lasciare? O è solo tattica, un modo per far comprendere che mai e poi mai la Mercedes potrà digerire quanto accaduto ad Abu Dhabi?.

