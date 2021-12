Le pilote premiate con un paio di slip? Scandalo in pista, esplode la protesta: stop alla corsa

Lorenzo Pastuglia 17 dicembre 2021 a

a

a

In Spagna c’è un campionato locale che si chiama Donas Cup, ovvero un torneo per solo squadre femminile del Campionato galiziano Asfalto che si tiene in Galizia, comunità a nord-ovest della Nazione iberica. Sicuramente una bella iniziativa, volta a dare più riconoscimento al panorama femminile, nettamente meno influente nel mondo dei motori rispetto a quello maschile. Ma è notizia di questi giorni che la competizione è stata annullata dalla Federazione automobilistica della Galizia (Fga). Il motivo? Per via del riconoscimento alle prime tre coppie classificate, premiate non con una classica coppa o targa, ma con un set di biancheria intima sportiva.

Scoppia la protesta

Premi che hanno suscitato la rabbia delle squadre partecipanti, nonché una raffica di critiche sui social network che hanno costretto la Federazione locale a rettificare dopo che uno dei suoi principali sponsor, la catena di supermercati Gadis, ha preso le distanze dalla concorrenza. Le ragazze del team Melmac Rally Factory considerano "una mancanza di rispetto verso le donne in questo sport, che questo viene messo come premio", e sperano che la dichiarazione si riferisca a "l'abbigliamento che va sotto la tuta, abbigliamento ignifugo”.

O altrimenti “immaginiamo che gli organizzatori — denuncia il team — daranno ai vincitori dei vari campionati Fga delle mutande dei Simpsons per parità di merito. O come sta andando?”. A sua difesa, la Federazione sostiene che uno degli sponsor della Coppa si trattava "del produttore galiziano di abbigliamento femminile del marchio Pecado Original", produttore di capi "di qualità e ignifughi”, adatti per la pratica delle corse automobilistiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.