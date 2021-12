Lewis Hamilton, la bomba di Alonso: "In giro così, non parla con nessuno. Credo che...", com'è ridotto il britannico

22 dicembre 2021 a

Fernando Alonso, uno sportivo che non dice mai cose scontate. Come ha fatto anche durante un pranzo di Natale molto speciale in Spagna con l’ex cestista Fernando Romay, e l’ex Fiorentina, Joaquin, ancora in attività col Betis di Siviglia, raccontando diversi aneddoti, e lanciando l’ennesima stoccata a Lewis Hamilton: “Con i piloti latini mi sono sempre trovato bene — ha detto Fernando — perché abbiamo un altro carattere. Con gli italiani, con Carlos Sainz, con Checo Perez, ad esempio. Il migliore è stato Giancarlo Fisichella, italiano e mio compagno quando ho vinto il mondiale. Era un personaggio, molto scherzoso, con lui giocavo a carte prima dell’inizio delle gare”.

“Hamilton è un po’ perso”

Su Hamilton, invece, il pensiero è differente: “Lui è fuori categoria, ha un posto speciale — ha aggiunto l’asturiano —. All’inizio non era male, quando ha iniziato con me era un debuttante, poi è peggiorato. Ora lo vedo un po’ perso”. Per poi aggiungere: “Ha pochi rapporti con tutti. Ha la testa un po’ nel mondo nella moda e va in giro vestito molto strano”. A corredo poi di una battuta quasi cinematografica: “È brutto da dire, ma credo che parte di ‘El Plan’ sia non sapere molto bene cosa sia ‘El Plan’”, ha ammesso con franchezza tra le risate dei presenti.

L’anno prossimo ancora sotto i ferri

Intanto, dopo l’incidente in bici lo scorso febbraio a Lugano che gli ha condizionato l’avvio di stagione in F1, Fernando Alonso tornerà sotto i ferri: “Dovrò recarmi in ospedale a gennaio, e mi opererò di nuovo per togliere le due placche in titanio che ho alla mandibola”. Troppo ravvicinati gli impegni in Formula 1 per farlo prima: “Non sono riuscito a trovare del tempo dopo l’incidente di febbraio — ha detto ancora lo spagnolo a El Mundo Deportivo — proprio per questo tornerò sotto i ferri il prossimo mese”.

