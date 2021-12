Erling Haaland, mossa estrema del Borussia Dortmund: quanti milioni mette sul piatto. Ma Mino Raiola...

23 dicembre 2021 a

a

a

L’esplosione di Erling Haaland tra Bundesliga e Champions League è stata evidente per tutti, tanto che in diversi top team gli hanno messo gli occhi di dosso. Ma il suo Borussia Dortmund non rinuncia alla speranza che l’attaccante rimanga in giallo-nero. Il norvegese, il cui contratto a Dortmund scade nel 2024, potrebbe, secondo la tedesca Bild, lasciare la squadra in estate per una quota fissa di 75 milioni di euro, ma per tentarlo, i dirigenti potrebbero raddoppiargli lo stipendio. Finora Haaland ha guadagnato 8 milioni di euro all'anno, mentre potrebbe arrivare a 16 milioni grazie ad un faraonico accordo pubblicitario con lo sponsor tecnico del club Puma.

"Coniglio, uomo senza onore: te ne devi andare, altrimenti...". Clamoroso: gli ultras della Lazio contro Acerbi, minacce brutali

Bayern non interessato

Con tale somma, Haaland diventerebbe così il giocatore più pagato della Puma superando anche il veterano Marco Reus (32 anni), che guadagna circa 12 milioni di euro all’anno. Mentre altri quattro team lo osservano con attenzione: Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Psg. A contorno di tutto, il suo agente di mercato, l’odiatissimo Mino Raiola, chiede una commissione altissima, ma soprattutto un ingaggio faraonico, che potrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni, così l’investimento complessivo potrebbe oscillare tra i 250 e i 300 milioni. Troppi per un club come il Bayern, che fa sempre coincidere i risultati in campo con i bilanci in ordine.

Inter, i due segreti di Simone Inzaghi: indiscreto-Biasin, così il mister ha scritto un pezzo di storia

Il City ci prova già da gennaio?

Così resta il Real Madrid, il cui interesse è stato certificato dallo stesso Watzke; il Barcellona, che sembra aver fatto la prima mossa con Laporta che vuole farsi perdonare l’addio di Messi nonostante il club sia pieno di debiti; il Paris Saint Germain, soprattutto se Mbappé dovesse decidere di andar via; e infine Manchester City, l’unico tra l’altro che potrebbe trovare un posto in squadra a Haaland sin da gennaio, non avendo né problemi finanziari come il Barça, né altri fenomeni in rosa in quel ruolo, come Real, dove c’è Benzema, o il Psg.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.