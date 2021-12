Leonardo Bonucci, "ho sentito Cristiano Ronaldo": la 'minaccia' all'ex compagno, "tanto sa che le prende"

26 dicembre 2021 a

La Nazionale italiana si è rovinata un 2020 da sogno proprio negli ultimi mesi, gettando alle ortiche una qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che sembrava essere in tasca. Gli azzurri invece hanno avuto un calo di tensione e di performance, coinciso anche con alcuni infortuni di giocatori chiave, e così dovranno giocarsi dei playoff da brivido per provare a evitare la seconda mancata partecipazione consecutiva al Mondiale.

“Ho sentito Cristiano Ronaldo, vedremo cosa succederà in campo. Tanto lui sa che le prende”, ha dichiarato Leonardo Bonucci ai microfoni di Rai Sport. “Voglio fare un regalo ai miei figli - ha aggiunto - non hanno mai visto l’Italia a un Mondiale. Ai miei compagni ho detto che i giorni che ci dividono dai playoff dovranno essere sempre migliori. Quando ci ritroveremo a marzo sono sicuro che quello che è successo in autunno ci servirà da lezione e disputeremo due grandi prestazioni”.

Poi Bonucci è tornato anche sull’Europeo: “È stato tutto bellissimo, siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di molto importante. Ora però il passato lo mettiamo da parte e ci concentriamo sui nostri prossimi impegni. Durante l’Europeo ho scoperto di vivere il calcio in maniera diversa. Il calo dopo quella vittoria è stato fisiologico”.

