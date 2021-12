Neymar, schiaffoni alla miseria: ecco la sua nuova "umile casetta", un lusso con pochi eguali

28 dicembre 2021 a

A febbraio, agli ottavi di Champions, troverà un vecchio team rivale ai tempi da attaccante del Barcellona: il Real Madrid. Intanto Neymar si è concesso il lusso di una nuova casa in Brasile, festeggiando così al meglio il Natale: la stessa dove celebrerà anche con familiari e amici l'arrivo del nuovo anno. Oltre 1500 metri quadri, con tutti i comfort e situata ad Alphaville, quartiere di lusso di San Paolo in Brasile. Si tratta di un'abitazione dall'architettura molto moderna, che può disporre di sei suite e camere da letto, alloggi per il personale, un gigantesco soggiorno, con una cucina all'avanguardia e ovviamente palestra. E non mancano: ala da biliardo e ping pong, cantina, campo da squash, ufficio e garage dalle dimensioni extra-large che può ospitare fino a 20 veicoli di grosse dimensioni. Inoltre, c'è una grande piscina riscaldata.

Una casa da oltre tre milioni di euro

La nuova casa di Neymar è un vero e proprio gioiello anche dal punto di vista tecnologico, con impianto di domotica e totale controllo di luci, video, audio e telecamere di sorveglianza. Presente anche un terrazzo che circonda tutto il perimetro, con vista sulla verde vallata, a cui si può accedere anche grazie ad un ascensore panoramico.

L'attaccante del Paris Saint-Germain si è già trasferito nella nuova lussuosa abitazione, dove trascorrerà le festività prima di rientrare a Parigi. Il costo di tutta la residenza è di circa 20 milioni di Real brasiliani, ovvero poco più di 3 milioni di euro. Una cifra altissima per tutti, ma non di certo per Neymar che è uno dei calciatori più pagati al mondo.

