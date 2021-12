Chiara Ferragni e Fedez, l'orsacchiotto Fendi che hanno a casa? Ecco quanto costa

06 dicembre 2021 a

La casa di Fedez e Chiara Ferragni è sempre piena di oggetti insoliti e bizzarri che attirano l'attenzione dei fan più attenti. Soprattutto adesso, con gli addobbi natalizi che hanno fatto sognare i loro follower. In una delle ultime stories pubblicate dalla coppia si vede un enorme orsacchiotto firmato Fendi. Il peluche ha scatenato subito un grande interesse nel pubblico che segue i Ferragnez.

L'orsetto, di grandi dimensioni e decorato con l'iconica lettera F di Fendi, sarebbe stato regalato alla piccola Vittoria dalla designer Silvia Venturini. Ultimamente fa da sfondo a parecchi contenuti pubblicati dalla coppia sui social. Ecco perché in molti si sono incuriositi. FanPage ha scoperto che si tratta di una edizione limitata di Fendi, perché il peluche è stato realizzato in misura un po' più grande rispetto a quella solitamente venduta sul sito dell'azienda e decorata non solo con la doppia F ma anche con linee verticali ed orizzontali.

Il pupazzo si trova quasi sempre su una poltrona bianca accanto all'albero di Natale di casa Ferragnez. Fendi, come riportato da FanPage, lo vende sul proprio sito al prezzo di 620 euro. Ma non è escluso che il modello regalato a Vittoria possa avere un costo superiore, proprio perché diverso dalla versione comune. Tra gli altri oggetti che hanno attirato l'attenzione c'è anche il peluche di Versace, il cui costo invece è di di 295 euro.

