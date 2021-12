Domink Paris domina in discesa libera: altro trionfo a Bormio, sempre casa sua

28 dicembre 2021 a

Per la settima volta in carriera, Dominik Paris trionfa a Bormio. Il campione di sci vince la Coppa del mondo nella giornata del 28 dicembre sulla pista Stelvio in 1:54.63: 24 centesimi. Paris ha la meglio su Marco Odermatt, giunto secondo. Entrambi staccano Niels Hintermann, che completa il podio a +0.80. Lontani anche Hemetsberger (+0.99), Kilde (+1.12) e Kriechmayr (+1.15). Ancora più distanti, invece, gli altri azzurri Marsaglia, Casse e Innerhofer.

"Ho dato il massimo da cima a fondo - ha detto lo sciatore meranese - sapevo che dovevo dare tutto per vincere. Mi piace qui, mi sento sicuro. Anche quest'anno era tosta e difficile ma quando dai il massimo sei soddisfatto". E ancora: "I Giochi? Spero di crescere ancora e di migliorare, la sciata sta andando bene e la fiducia è tornata. Il superG di domani? Sperare si può sempre, spero di fare tutto giusto".

A sostenerlo, vicino alla lunga, dura e ghiacciata prista, un cartellone con la sua foto e con scritto: "The King on the Queen", perché lui rimane il "Re" indiscusso sulla pista "Regina" della Coppa del mondo. Non è andata male neppure a Odermatt, che grazie a questo primo podio in carriera nella specialità ha guadagnato ancora più punti nella classifica generale, incrementando ulteriormente il vantaggio sull'austriaco Matthias Mayer. Mentre con questo successo, dopo 4 delle 10 gare stagionali, l'azzurro è passato in testa con 227 punti alla classifica di discesa.

