Zlatan Ibrahimovic trascinatore del Milan, ma... Umiliazione inattesa: "Chi è il miglior giocatore svedese del 2021"

Lorenzo Pastuglia 29 dicembre 2021

Dopo la vittoria a Roma e il pari nel derby con l’Inter, il suo Milan è calato come lui. Zlatan Ibrahimovic non ha più inciso e i rossoneri hanno perso il primo posto, lasciandolo proprio ai nerazzurri. E non solo, dato che per Ibra ora è sfuggito anche il “Guldbollen”. Il Pallone d’Oro svedese vinto 10 volte di fila dal 2007 al 2016, che lascia nelle mani di Emil Forsberg del Lipsia, al primo riconoscimento in bacheca. Zlatan l’aveva vinto l’anno scorso dopo quattro anni d’assenza: il numero 12 della carriera, sfilato a Lindelof, difensore del Manchester United. Il primo nel 2005, da giovane attaccante della Juve, l’ultimo (per ora) nel 2020, dopo essere rinato al Milan a quasi 40 anni. Tuttavia, nonostante un bel 2021 arricchito dalla qualificazione in Champions con i rossoneri dopo sette anni d’assenza e diversi gol, la stampa sportiva svedese ha premiato Forsberg.

Ibra guida ancora la classifica dei Palloni d’Oro svedesi - Un riconoscimento che ci sta tutto, dato che Emil è uno dei centrocampisti più forti d’Europa, segnando nove reti e sfornando sei assist la scorsa stagione. Quest’anno è già a quota sei squilli. Trent’anni compiuti a ottobre, gioca al Lipsia fin dai tempi in cui il club si trovava in Serie B tedesca, 51 reti in 231 partite. Bandiera dei tedeschi e della Svezia poi, con cui ha segnato quattro gol nell’ultimo Europeo. Quindici totali in 68 presenze. E Ibra? Stavolta a secco, ma poco male. Nessuno ne ha vinti più di lui. Zlatan guida la classifica con 12 palloni d’oro svedesi. Due successi per Lindelof, Ljungberg, Tomas Brolin, Patrik Andersson, l’ex Fiorentina Glenn Hysén, Hellström e Larsson. Se restiamo in ottica “Italia” un titolo anche per Glenn Stromberg dell’Atalanta.

