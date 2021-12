Gigio Donnarumma? No, Maignan: rovinosa umiliazione di fine anno per l'azzurro, godono i tifosi del Milan. Perché...

29 dicembre 2021 a

Il quotidiano francese L'Equipe ha stilato gli undici nomi della sua formazione tipo dell'anno 2021 e tra i migliori c'è anche il portiere del Milan, Mike Maignan (ex Lilla e vice di Lloris nella nazionale francese) che è stato preferito a Gigio Donnarumma e Keylor Navas del Psg e Lopes del Lione. Insomma, per Gigio una beffa di fine anno.

Dodici mesi strani, quelli del portiere. Dodici mesi intensissimi. Prima la burrascosa rottura con il Milan, quindi gli Europei da eroe, miglior portiere e una serie di grandi partite, dunque il passaggio al Psg, tanta panchina e prestazioni opache in nazionale. Insomma, dalle stelle alle stalle, anche se il futuro di Gigio è ancora tutto da scrivere.

Per quel che concerne la classifica de L'Equipe, certo, il fatto che un giornale francese premi un francese ha un certo peso, insomma l'oggettività non sembra essere propriamente di casa. Eppure, per Donnarumma, quella graduatoria deve suonare come una doppia beffa: non solo non è il migliore, ma il migliore sarebbe proprio il portiere che gli ha preso il posto al Milan. Chissà che ne dice, Gigio...

