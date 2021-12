Joao Cancelo aggredito e rapinato in casa: come lo hanno ridotto, la foto-choc del volto

31 dicembre 2021 a

a

a

Joao Cancelo è rimasto coinvolto suo malgrado in un episodio molto spiacevole, proprio quando l’anno ormai volge al termine. Il terzino portoghese ammirato anche in Italia è stato vittima di una rapina: quattro malviventi sono riusciti ad entrare in casa sua e lo hanno anche ferito alla fronte e colpito in volto a causa di un tentativo di reazione.

"Cristiano Ronaldo? Alla Juve non…". Buffon, una pesantissima sentenza sullo spogliatoio bianconero

Dopo il terrore iniziale, è subentrata una grande rabbia per quanto accaduto non solo a lui ma anche alla sua famiglia, che era presente in casa in quel momento. Cancelo ha reso pubblico quanto accaduto anche sul suo profilo di Instagram, dove ha pubblicato una foto che mostra i “regali” lasciatigli dai ladri: “Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro malviventi che hanno ferito me e hanno cercato di farlo alla mia famiglia. Quando mostri resistenza questo è ciò che accade. Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato”.

“Non so come possano esistere persone così meschine - ha aggiunto Cancelo - la cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno in più che supererò. Fermo e forte come sempre”.

Lukaku choc: "Voglio tornare all'Inter". Bomba di mercato, la voce: possibile, se… Gennaio bollente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.