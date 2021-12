Omicron travolge la Serie A: l'Inter perde Dzeko, nei guai anche Juve e Roma

31 dicembre 2021 a

a

a

Se nei campionati esteri, Premier League su tutti, la situazione Covid è piuttosto critica, anche in Serie A inizia a farsi piuttosto seria. Dopo la mini-pausa dovuta al Natale, le squadre si stanno radunando per la ripresa dei lavori, che passa obbligatoriamente dal giro di tamponi: la variante Omicron sta imperversando in tutto il Paese e ovviamente i calciatori, per quanto largamente vaccinati, non sono immuni al contagio dopo aver passato le feste a casa.

Lukaku choc: "Voglio tornare all'Inter". Bomba di mercato, la voce: possibile, se… Gennaio bollente

Prima di riprendere gli allenamenti, i giocatori e i membri dello staff di ogni squadra sono stati sottoposti a tamponi di controllo: le prime notizie non sono particolarmente incoraggianti, dato che sono emersi 43 positivi e altri ancora potrebbero uscire nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le big, la capolista Inter ha comunicato che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid in seguito ai test effettuati ieri ad Appiano Gentile. I tre nerazzurri sono stati già messi in isolamento presso le rispettive abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

"Cristiano Ronaldo? Alla Juve non…". Buffon, una pesantissima sentenza sullo spogliatoio bianconero

Nella Juventus, invece, positivi per ora Carlo Pinsoglio e Arthur, mentre nel Napoli Lozano, Elmas e Victor Osimhen, con quest’ultimo che è stato costretto a rinunciare alla Coppa d’Africa con la Nigeria e sta trascorrendo la quarantena nel suo paese d’origine prima di far ritorno in Campania. Anche la Roma ha un positivo, che però non ha rivelato: il calciatore ha infatti preferito non palesarsi per questioni di privacy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.