Romelu Lukaku, la pazza idea della Roma: "Lui e Mou si adorano", lo scambio che può far saltare la Serie A

C’è una suggestione, più che un’indiscrezione, che si sta facendo largo a Roma. Tutto è partito da Romelu Lukaku, che non è stato propriamente una volpe nel rilasciare un’intervista in cui praticamente ha dichiarato il pentimento per l’addio all’Inter e mostrato insoddisfazione per il suo ritorno al Chelsea, che soltanto la scorsa estate sembrava invece renderlo molto felice.

L’attaccante belga si è scusato con i tifosi nerazzurri per la maniera in cui se n’è andato, ha palesato qualche problemino al Chelsea a causa del tecnico Tuchel che non lo metterebbe in condizione di rendere al meglio e ha anche dichiarato che gli piacerebbe tornare all’Inter nel prossimo futuro, quando ancora sarà in grado di fare la differenza e non per chiudere la carriera. La sua intervista ha scosso il Chelsea, che lo ha pagato 115 milioni di euro: Tuchel non lo ha convocato contro il Liverpool, si cercherà una soluzione per non mandare tutto all’aria.

Ma la prossima estate potrebbero aprirsi scenari interessanti, con anche la Roma sullo sfondo. Tra Lukaku e Mourinho c’è infatti uno splendido rapporto: “Io e lui ogni tanto facciamo a testate, ma lo adoro. E penso che mi adori anche lui”, ha dichiarato Romelu. La pazza idea che circola è quella di una sorta di scambio tra Roma e Chelsea, con quest’ultimo che si riprenderebbe Tammy Abraham (il diritto di recompra è fissato a 80 milioni) e sgancerebbe Lukaku.

