Matteo Bassetti, il super vip in cura: "Polmonite da vaccinato", un clamoroso caso di Covid

“Ringrazio il professor Bassetti e il suo staff, sono stati davvero eccezionali”. Parole di Antonio Cassano, ricoverato col Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Risultato positivo a fine dicembre, l’ex calciatore ha passato Capodanno in isolamento, dopodiché è stato ricoverato il 2 gennaio per una sospetta lieve polmonite.

La notizia è trapelata solo oggi, quando ormai Cassano ha superato il peggio ed è pronto a tornare a casa: dovrebbe essere dimesso domani, giovedì 6 gennaio. Quindi solo un grande spavento per l’ex fantasista della Serie A e della Nazionale, che tra l’altro è vaccinato con due dosi. “Come sto? Adesso super bene, anzi: di più”, ha dichiarato a Il Secolo XIX direttamente dall’ospedale. A prendersi cura di lui Matteo Bassetti e il suo staff, che non sono preoccupati per le attuali condizioni di salute di Cassano, portato in ospedale in via precauzionale.

Tra l’altro nelle scorse ore è nata una polemica sui social perché è iniziata a circolare la voce che l’ex calciatore non fosse vaccinato. A smentire tutto è stata la moglie Carolina Marcialis, che sui social ha fatto chiarezza una volta per tutte: “Antonio è in ospedale e sta bene. È vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno si sveglia la mattina e scrive quello che vuole”.

