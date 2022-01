Serie A, Lega calcio vince tre ricorsi contro le Asl: ecco chi scende in campo (e chi invece no)

08 gennaio 2022 a

a

a

La Lega Serie A vince tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali: il Tar del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento.

Serie A piegata dal Covid? L'ipotesi porte-chiuse e il giallo Bologna-Inter: il caos è totale

Al contrario, il Tar dell'Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. In virtù di queste decisioni, la 21esima giornata di un nuovamente tormentato campionato Serie A si giocherà quindi quasi per intero (salta solo Cagliari-Bologna), ma c'è ancora incertezza su date e orari di alcune partite.

"Fermare il campionato o porte chiuse". La telefonata di Mario Draghi: tsunami Covid sulla Serie A

Per quel che riguarda Udinese-Atalanta, la partita dovrebbe essere regolarmente svolta alle 12.30. In totale sono 12 i positivi tra giocatori e membri dello staff. Dunque Torino-Fiorentina: la partita si potrebbe giocare anche domenica alle 14.30 come da programma, ma considerando lo stop del Torino degli ultimi giorni resta in piedi l'ipotesi di rinvio a lunedì 11 gennaio alle 18.30. La situazione viene insomma data in evoluzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.