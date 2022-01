Milan, colpo da urlo in difesa? "Direttamente dal Manchester United...", mister Pioli ora sogna

12 gennaio 2022 a

Nel casting rossonero per il difensore c’è un nuovo nome, come scrive La Gazzetta dello Sport: quello di Eric Bailly, centrale del Manchester United e della nazionale ivoriana. Un affare che interessa il club di via Aldo Rossi sia per un aspetto economico (lo stipendio di cinque milioni è alla portata) che di requisiti tecnici. Mentre in Inghilterra, i Red Devils hanno aperto al prestito.

Chi è Bailly

Il difensore della Costa d’Avorio è a Manchester dal 2016, ma in queste stagioni è sempre stato un rincalzo. Eppure è sotto contratto sino all’estate del 2024 (con opzione per un altro anno). Invece questa sera è annunciato come titolare, nel debutto della selezione ivoriana contro la Guinea. Ha già vinto la Coppa d’Africa nel 2015 e il Manchester United lo acquistò nel 2016 dal Villarreal per 40 milioni di euro. A 27 anni è pronto di nuovo a mettersi in discussione in una nuova esperienza. Alto 187 centimetri, abile nel gioco aereo, ha mosso i primi passi nelle giovanili dell’Espanyol, prima di mettersi in luce nella Liga e con la propria nazionale.

Serve anche l’ok di Rangnick

La trattativa con i dirigenti inglesi è però ancora a metà strada: come sempre vanno definiti i termini e i costi del diritto di riscatto. E, poi, bisogna fare i conti con l’avvento di Ralf Rangnick, in passato cercato proprio dal Milan e negli ultimi tempi molto vicino alle scelte di mercato del club, anche se giungono notizie di un clima già teso tra lui e i vertici della società. In ogni caso l’ivoriano, agli occhi del Milan, rimane davanti a tutti gli altri candidati.

