Salvatore Nastasi, in campo a 58 anni: miracolo a Messina, com'è finita

In campo a 58 anni in Seconda Categoria siciliana. Le storie quelle belle, dove gli acciacchi dovuti all’età vengono messi da parte per la passione, inseguendo un pallone rotondo da calcio. È la favola che sta vivendo Salvatore Nastasi, portiere dell’ASD Torregrotta, club della provincia di Messina. Come riportato sui social della pagina “Calciatori Brutti”, il portiere, classe 1964, è sceso in campo la scorsa domenica, visibilmente emozionato, ed è andato alla grande: parando quasi tutto e caricando i suoi. Alla fine, la sua squadra ha vinto 2-1 contro il Terzo Tempo.

Dall’azienda metalmeccanica al campo - Il calcio per lui è un passatempo, non una professione ufficiale. Dal lunedì al sabato il suo ‘ruolo’ è in una azienda metalmeccanica. A fine giornata, poi, si toglie la tuta da lavoro per infilare i guantoni da portiere e allenarsi con ragazzi molto più giovani di lui. Poi arriva la domenica e, se chiamato in causa, va in scena, come lo scorso weekend, dove, sostituendo il primo portiere, è riuscito a parare diverse conclusione permettendo al suo Torregrotta di vincere per 2-1.

Nastasi potrà vantarsi della sua storia da "cartone animato", avendo battuto il record di Kazu Miura, attaccante giapponese già visto nel Genoa (a inizio anni 90) e ancora in campo a 55 anni con i Suzuka Point Getters, nella Japan Football League. Chissà che i due non si possano incontrare in una puntata speciale di Holly e Benji.

