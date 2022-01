Jannik Sinner ai quarti degli Australian Open: batte De Minaur e riscrive la storia, l'ovazione degli australiani

24 gennaio 2022 a

L'Australia applaude Jannik Sinner. Il ventenne azzurro numero 10 del ranking mondiale vola ai quarti degli Australian Open, prima prova del Grande Slam 2022, battendo il beniamino di casa Alex De Minaur, numero 42 della classifica Atp e numero 32 del seeding, in tre set: dopo un avvio complicato, e vittoria del primo set al tie break 7-6 (7-3), il fenomeno della Val Pusteria, numero 11 del tabellone di Melbourne, ingrana la quarta e vince in scioltezza regolando l'avversario in altri due set, 6-3 6-4, in poco più di due ore e mezza di gioco complessive. E alla fine il pubblico lo ripaga con un lungo e caloroso applauso, riconoscendone forza e valore. Di fatto, un predestinato in grado di riscrivere la storia del tennis italiano e non solo, vista l'età e le diverse peripezie dei dominatori degli ultimi 15 anni, Federer, Nadal e Djokovic.

Ora per Sinner si tratta di attendere il nome dell'avversario nei quarti di finale: occhi sul match tra l'americano Taylor Fritz, numero 20 e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del mondo. Il grande favorito di questa parte del tabellone è Daniil Medvedev, ma questo Sinner ha le carte in regola per scalare la vetta.



Superato anche il nervosismo del precedente match, quando alla fine del primo difficile sete contro Taro Daniel si era rivolto al suo coach Piatti perdendo la testa per qualche secondo: "Stai calmo, non ce la faccio più", “Nei match al meglio dei cinque set possono capitare momenti difficili - ha poi spiegato Sinner. alla fine della gara vinta 3-1 - sono andato giù un po’ in tutte le cose nel secondo, ma anche nel primo dopo il 3-0. Stavo giocando bene, poi non lo sono più riuscito a fare e lui è entrato in partita. Di sicuro devo riuscire a tenere un livello alto per tante ore".

