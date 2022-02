Morto Maurizio Zamparini, il dramma un mese dopo l'operazione per peritonite: aveva 80 anni

01 febbraio 2022 a

Addio a Maurizio Zamparini, lo storico ex patron del Palermo, uno dei presidenti più vulcanici che la Serie A abbia mai conosciuto. Zamparini aveva 80 anni e aveva subito un'operazione per peritonite nel mese di dicembre all'ospedale di Udine. Una volta tornato a casa, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate, fino alla morte avvenuta nelle ultime ore. Una morte che lascia sgomenti. Zamparini, si apprende, è morto all'ospedale di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato. E ancora, l'ex patron del Palermo era già stato ricoverato nella medesima struttura prima dell'operazione per peritonite alla quale si era sottoposto presso l'ospedale di Udine. Il decesso è avvenuto intorno alle due della notte tra lunedì e martedì primo febbraio.

Dopo essere stato presidente del Venezia, che era riuscito a riportare nel massimo campionato, l'imprenditore friulano aveva acquistato il Palermo divenendo il dirigente più vincente della storia rosanero. Sotto la sua gestione il Palermo aveva parimenti conquistato la promozione in Serie A che per la squadra mancava dalla bellezza di trent'anni. Successivamente aveva ottenuto la storica qualificazione alla Coppa Uefa e successivamente all'Europa League.

Molti i campioni che negli anni hanno indossato la maglia del Palermo, alcuni dei quali scovati direttamente dallo stesso Zamparini. Giocatori del calibro di Edinson Cavani, Luca Toni, Amauri, Fabrizio Miccoli, Javier Pastore e, per ultimo, Paulo Dybala. Dopo gli anni d'oro era iniziato il declino, poi le vicende giudiziarie che avevano portato all'arresto dello stesso Zamparini e al fallimento della società rosanero poi ripartita dalla serie D. Negli ultimi mesi, per Zamparini, un altro durissimo colpo: la morte del figlio Armando, ritrovato senza vita nella sua abitazione di Londra.

