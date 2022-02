Josip Ilicic, mai più in campo? La "giungla in testa", dramma infinito: perché (forse) la sua carriera è finita

03 febbraio 2022 a

a

a

L’Atalanta ha escluso Josip Ilicic dalla lista Uefa, consegnata ieri dopo la chiusura del calciomercato. Lo sloveno non disputerà quindi l’Europa League con i compagni di squadra: la decisione è stata presa da parte del club, ma solo dopo essersi confrontato con il calciatore. Alla base di questa scelta non ci sono questioni tecniche: Ilicic sta vivendo un momento personale molto complicato.

Il ritorno di Balotelli in Nazionale? "Con chi ha parlato Roberto Mancini", la soffiata di Fabio Capello

Sembra infatti essere ripiombato nelle difficoltà che lo avevano colpito già all’inizio della pandemia di Covid. “Difficile parlarne - ha dichiarato qualche tempo fa Gian Piero Gasperini, che giustamente ha voluto tutelare il suo calciatore - la nostra testa è una giungla, gli siamo vicini e ora è il momento di lasciarlo in pace”. Ilicic starebbe facendo di nuovo i conti con le sofferenze personali che tanto lo avevano condizionato tra l’estate e l’autunno 2020, quando si allontanò dalla squadra per diverse settimane.

"L'idea era quella di strangolarmi". Il raptus di Ante Rebic, l'ultima confessione dell'arbitro Serra sul derby dei disastri

Poi era rientrato e all’inizio di questa stagione tutto sembrava procedere normalmente, nonostante il livello delle prestazioni di Ilicic fossero inferiori a quelle a cui aveva abituato l’Atalanta in passato. Adesso è molto complicato sbilanciarsi o fare previsioni sul futuro: Ilicic potrebbe anche decidere di non tornare più in campo, ma adesso è presto per parlarne, va rispettato il momento difficile che sta affrontando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.