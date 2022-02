Mario Balotelli in Nazionale? "Con chi ha parlato Roberto Mancini", la soffiata di Fabio Capello

03 febbraio 2022 a

a

a

Mario Balotelli-Nazionale: il ritorno c’è stato negli stage degli scorsi giorni organizzati a Coverciano dal c.t. Roberto Mancini. Intanto, negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha detto la sua sulla convocazione della punta dell’Adana Demirspor: “Mancini aveva portato Balotelli al Man City con sé, è l’allenatore che lo conosce meglio di tutti nel bene e nel male — ha detto l’ex tecnico di Roma, Milan e Juve — Io credo che abbia fatto bene a convocarlo per lo stage, sia per parlarci di persona sia per valutarne le condizioni fisiche”. E ancora: “Sicuramente avrà parlato anche con chi lo sta allenando in questo momento, ovvero Montella e questo permette a Mancini di sapere qualche cosa di più su Balotelli che gioca in Turchia".

"L'idea era quella di strangolarmi". Il raptus di Ante Rebic, l'ultima confessione dell'arbitro Serra sul derby dei disastri

“Balo gran giocatore, ma ho dubbi sulla condizione fisica-mentale”

Per Capello, i dubbi non riguardano le capacità tecniche del giocatore, ma piuttosto condizione fisica e mentale: "Che lui abbia delle qualità tecniche non indifferenti e una capacità realizzativa grazie al suo tiro è innegabile — ha aggiunto l’ex allenatore, oggi opinionista di Sky Sport — Però tutto dipende da quale Balotelli si presenterà al momento dell’ultima convocazione, con quale testa e con quale voglia e determinazione. A parole è facile per tutti, perché tutti dicono di tenere alla maglia azzurra. Sarà una scelta difficile per Mancini".

Juventus, cannibale: non soltanto Nicolò Zaniolo. "Chi arriva in estate": nasce il dream-team

“Zaniolo come Roberto Baggio”

Sulla possibile partenza di Nicolò Zaniolo dalla Roma in estate: “Un discorso politico, perché chi prende Zaniolo, purché stia bene fisicamente, prende un giocatore che fa la differenza. Ovviamente chi lo prende, si assume anche tutti i rischi del caso, due crociati sono tanti, è un problema grosso di integrità fisica". Per tecnica, Capello paragona il centrocampista della Roma a Roberto Baggio: "Fino ai 27 anni ha potuto rendere nonostante tutti gli incidenti che ha avuto e poi non è stato più lo stesso. Zaniolo è giovane e, dunque, per chi lo volesse prendere questo è il momento giusto".

Fiorentina, solo 20 euro per cancellare lo sfregio di Dusan Vlahovic: la mobilitazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.