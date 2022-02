Atalanta, disastro di Juan Musso: dedica alla fidanzata, ma... "si vede il pene", vietato ai minori

03 febbraio 2022 a

Una svista social piuttosto clamorosa, quella commessa da Juan Musso. Soprattutto in Argentina la cosa ha fatto scalpore, dato che il portiere è appena tornato a Bergamo dopo essere stato convocato dalla Nazionale per i match di qualificazione ai Mondiali contro Cile e Colombia. Al ritorno a casa, Musso ha trovato una romantica sorpresa da parte della fidanzata Anna Ariaudo.

Il soggiorno era infatti tappezzato da palloncini rossi a forma di cuore con la scritta “ti amo”. Musso ha voluto immortalare il bel gesto della fidanzata, scattando una foto e pubblicandola nelle sue storie di Instagram. “Sei la migliore”, è la dedica che ha scelto per accompagnare la foto. Tutto bellissimo, se non fosse che il portiere dell’Atalanta non si è accorto che di fronte a lui c’era uno specchio: e così si vede chiaramente lui nudo, con tanto di gioielli di famiglia in bella vista.

Accortosi dello scivolone, Musso ha poi rimosso la storia, che però ormai era già diventata virale. Il mattino dopo l’ha ripubblicata ma senza il suo membro in bella vista: appare infatti vestito nel riflesso dello specchio. “La foto corretta, buongiorno”, ha scritto il portiere con tanto di faccine che ridono. “Per fortuna ti amo troppo”, ha commentato la fidanzata.

