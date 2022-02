Chiara Ferragni in costume sulla neve? Occhio al capezzolo, dettaglio (troppo) spinto

03 febbraio 2022 a

Prova di coraggio per Chiara Ferragni. L'influencer si fa fotografare in costume da bagno sulla neve. Un outfit rosa acceso con il classico logo della sua azienda. La Ferragni è in vacanza assieme al marito Fedez e i figli, Leone e Vittoria, sulle Dolomiti, tra le bellezze dell'Alpe di Siusi, lo stesso luogo dove ha soggiornato anni fa con il piccolo Leone.

Ai più non è passato inosservato il coordinamento con la figlia Vittoria. La piccola, in qualche scatto precedente, sfoggia anche lei un costume da bagno rosa. Ma quanto costa avere il look della Ferragni? Presto detto: il costume olimpionico dell'influencer viene venduto alla modica cifra di 130 euro.

Ma nonostante le critiche non deve stupire che l'accessorio registri in men che non si dica il soldout. Tanti infatti i complimenti piovuti sotto allo scatto: "Stupenda", "Coraggiosa", "Bellissima", "Voglio quel costume". Eppure c'è anche chi nota un piccolo dettaglio: con il costumino rosa il seno è completamente in mostra. Una svista? Chissà. Certo è che la moglie di Fedez non si è mai fatta problemi a riguardo. Qualche giorno fa, in occasione di una sfilata, l'imprenditrice si è presentata in cappotto e calze a rete. Sotto? Nulla.

