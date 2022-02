Lautaro Martinez "ha sputato a Theo Hernandez", raptus nel tunnel degli spogliatoi: spunta il video, panico-Inter

07 febbraio 2022 a

A due giorni dal derby della Madonnina che ha riaperto ogni discorso scudetto, è scoppiato uno sputo-gate. Subito dopo il triplice fischio dell’arbitro guida, che ha sancito l’incredibile vittoria in rimonta del Milan ai danni dell’Inter, è infatti avvenuto uno scontro molto acceso tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez, con quest’ultimo che avrebbe addirittura sputato verso l’avversario mentre scendeva negli spogliatoi.

Ma andiamo con ordine: Hernandez era stato espulso sul finire dell’incontro per un brutto intervento in scivolata su Dumfries. Sommerso di fischi al momento di abbandonare il rettangolo di gioco, il terzino francese ha reagito portandosi il dito all’orecchio come a dire “Non vi sento”. Una provocazione che ha fatto imbestialire ancora di più i tifosi nerazzurri, ma non solo: anche Lautaro è scattato dalla panchina dell’Inter e si è sporto dalla balaustra che dà sulla scalinata che porta agli spogliatoi.

Il video non è particolarmente nitido, ma sembra plausibile che l’argentino possa aver sputato in direzione del francese: la giustizia sportiva non si è ancora espressa sull’accaduto, che d’altronde è piuttosto delicato e richiede grandissima attenzione. Fatto sta che il derby vinto in maniera rocambolesca dal Milan rischia di avere strascichi pesanti per l’Inter: quella doppietta di Giroud in 180 secondi è stata una mazzata fortissima per i nerazzurri.

