Josh Neumann, la star dello skate morto a 22 anni: tragico incidente aereo, dove hanno ritrovato il corpo

Una tragedia si è consumata in Islanda, dove si è schiantato un piccolo aereo turistico. Le quattro persone a bordo sono morte: tra queste anche Josh Neuman, uno YouTuber molto famoso in tutto il mondo per i video sullo skate. Aveva soltanto 22 anni ed era molto amato in quello che faceva, come testimonia il dato dei follower su YouTube (oltre un milione): era in viaggio per un progetto di lavoro finanziato dal marchio belga Suspicious Antwerp.

Ansime a lui c’era anche il paracadutista e influencer Nicola Bellavia. I corpi delle quattro persone che erano a bordo del piccolo aereo turistico sono stati ritrovati vicino al lago Thingvallavatn, a est di Reykjavik. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di domenica 6 febbraio, ma la polizia locale ha reso nota l’identità delle vittime soltanto nelle ultime ore. Neuman se n’è andato lasciando un record invidiabile: aveva realizzato il video con lo skate più visto nella storia di YouTube.

L’aereo era scomparso lo scorso giovedì 3 febbraio, subito dopo il decollo dall’aeroporto di Reykjavik. Centinaia di persone erano state mobilitate per i soccorsi, insieme a barche, sommozzatori e due elicotteri della guardia costiera islandese. Una volta individuato il relitto, il maltempo aveva costretto le squadre di ricerca a rimandare le operazioni di recupero dei corpi dal lago.

