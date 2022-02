Pechino 2022, giornata da incubo per Michela Moioli: prima eliminata, poi cade nelle small finals

Lorenzo Pastuglia 09 febbraio 2022 a

Dopo aver esultato per l’oro nel curling misto martedì, ecco arrivare forte la delusione sulle nevi di Pechino. In particolare nello snowboardcross, dove la nostra Michela Moioli — la portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali cinesi di quest’anno — non è riuscita a passare le semifinali dopo aver dominato in scioltezza qualificazioni, ottavi e quarti. Quella che doveva essere una passeggiata si è trasformata in un incubo, e la bergamasca deve risvegliarsi dai suoi sogni iridati al Genting Park di Zhangjiakou, per colpa della statunitense Jacobellis e della francese Trespeuch, che l’hanno preceduta sul traguardo.

“Mi lecco le ferite e vado avanti”

La delusione è tanta per una medaglia che poteva arrivare tranquillamente nel nostro medagliere, ma la portabandiera tricolore si è dovuta accontentare della Finale B durante la quale è caduta e non ha tagliato il traguardo. Nella Finale A, invece, la Jacobellis si è rivestita d’oro precedendo proprio la Trespeuch, mentre il bronzo è finito al collo della canadese Odine. Tutta la delusione, la nostra Michela l’ha sfogata dopo la gara: “Ho sbagliato in semifinale, facendo un errore nel punto dove mi hanno superata, e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata”, ha commentato l’azzurra, che nella caduta ha battuto il naso e il mento. Per poi concludere: “In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato”.

