Pechino 2022, Arianna Fontana è leggenda: oro nello short track, decima medaglia olimpica

Arianna Fontana è sempre più nella storia: sua la medaglia d'oro nei 500 metri femminili di short track alle olimpiadi invernali di Pechino 2022. La Fontana, già argento nella staffetta mista, conquista la decima medaglia olimpica in carriera alla sua quinta partecipazione ai Giochi al termine di una gara avvincente e tiratissima. A chiudere il podio, la medaglia d'argento per l'olandese Suzanne Schulting, in avvio in contatto con Fontana, dunque bronzo per la canadese Kim Boutin.

In virtù del trionfo, Arianna Fortana porta a dieci le medaglie conquistate alle olimpiadi. L'azzurra difende il titolo conquistato al Pyeongchang con una prestazione maiuscola, emozionante, con un sorpasso al primo giro ai danni della Schulting, con cui in avvio di batteria era entrata in collisione, facendo temere l'addio anticipato alla finale. E invece no, Arianna Fontana c'era e ha vinto, dando tutto fino al traguardo, in un confronto serratissimo con la stessa Schultine e la Boutin.

Dopo i cinque bronzi e i tre argenti vinti tra Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Peyongchang 2018, Arianna Fontana arricchisce il suo palmares con una seconda medaglia d'oro (la prima a Peyongchang): con le dieci medaglie vinte, ha raggiunto il record italiano di Stefania Belmondo.

