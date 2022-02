Pechino 2022, Sofia Goggia confessa: "Quella luce che mi ha guidato". Ombre mistiche dopo l'argento col ginocchio ko

15 febbraio 2022 a

a

a

Sofia Goggia è stata straordinaria. È riuscita a vincere l'argento a Pechino 2022 a soli 23 giorni dall'infortunio. "Ho dato tutto quello che potevo", ha detto la sciatrice parlando a Yanqing dopo aver conquistato il secondo posto di discesa libera. "Sono stata davvero felice della mia sciata. Sentivo che la velocità c'era nella parte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l'ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po' di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo il mio incidente a Cortina non era affatto garantito".

"Che razza di persona è Putin": il tennista ucraino sfida lo zar, le parole che possono costare carissime

Quindi, in totale estasi, la Goggia, dice: "È comunque una medaglia. È ancora una grande medaglia. È una medaglia incredibile per la condizione degli ultimi 20 giorni. Mi sono sempre detta che se fossi riuscita a superare la prova che mi è stata data dopo Cortina, questa caduta, probabilmente la gara di discesa sarebbe stata la parte più facile per me. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, ho sempre avuto una luce che mi ha guidata - ha aggiunto -. Altrimenti non sarei riuscita a fare quello che ho fatto oggi".

"Pronto a sacrificare tutto". Il crociato anti-vaccino, l'ultima promessa di Djokovic: le parole che sconvolgono il mondo

E conclude "Sono contenta di aver dato tutto per essere qui oggi, sono contenta e grata di aver potuto ottenere un'altra medaglia, e sono contenta di me stessa." "Sono arrivata qui con la forza di volontà, penso di aver avuto una progressione incredibile sia a livello fisico che sugli sci. Avere il coraggio di buttarsi giù da una discesa nuova dopo Cortina e farlo con quella scioltezza lì non credo sia da tutti. Io però ci ho veramente creduto, anche nelle giornate più buie".

"Va tutto male, a Milano-Cortina non ci sarà". Brignone in tilt: annuncio-choc e mezza retromarcia. Che succede?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.