Franck Kessie, dopo i fischi Inter o Barcellona? Contromossa-Milan, un top-player per sostituirlo: fuori il nome

Lorenzo Pastuglia 17 febbraio 2022

a

a

Milan-Franck Kessie: il matrimonio, come si sa già da tempo, è alla fine. Se i tifosi rossoneri hanno capito che l’addio dell’ivoriano è alle porte, con conseguenti fischi di San Siro rivolti nei suoi confronti durante il match vinto contro la Sampdoria, per Calciomercato.com l’ex Atalanta deciderà entro un mese quale sarà la sua prossima nuova squadra: tra i tentativi in incognito dell’Inter operati da Beppe Marotta e il feeling del Barcellona. Poche settimane e si saprà di più del suo futuro, mentre il club di via Aldo Rossi punterà con forza su Renato Sanches, centrocampista del Lille già inseguito nell’estate 2017 dagli allora dirigenti del vecchio presidente Yonghong Li, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, quando era un giocatore del Bayern Monaco, per poi finire allo Swansea in quella finestra di mercato.

Già in questo gennaio, Maldini e Massara hanno provato il tutto per tutto per provare ad anticipare l'arrivo a gennaio del portoghese, che dovrebbe essere impiegato da Pioli come mezzala (ruolo dove in carriera ha dato il meglio di sé). Il discorso si riproporrà in estate, anche se il sito di Gianluca di Marzio ha scritto nei giorni scorsi che le pretese sull’ingaggio del calciatore hanno spaventato non poco i vertici del club rossonero. Si lavorerà con intensità anche per anticipare la concorrenza e portare a Milano Sven Botman: centrale olandese ex Ajax, anche lui al Lille come Sanches, per il quale sono stati fatti (anche per lui) tentativi durante il recente mercato invernale. Ma il prezzo per lui non è basso: non si parla di acquisto al momento con meno di 30 milioni.

L’estate prossima poi, sarà il momento dell’arrivo a Milano di Yacine Adli, che tanto sta facendo bene per la mediana del Bordeaux in questi mesi. Per Calciomercato.com, si punterà anche sul ritorno dal prestito al Torino di Tommaso Pobega, che sta vivendo un’ottima stagione sotto la Mole con la squadra di Juric. Si rifletterà quindi su Tiémoué Bakayoko, probabilmente l'unica nota stonata a centrocampo in questa stagione, con un possibile ritorno di fiamma per Warren Bondo: classe 2003 del Nancy. Mentre Kessie è sempre più lontano dal club rossonero…

