Fabio Quagliarella-show, doppietta dopo un digiuno di 139 giorni: la Sampdoria stende l'Empoli

La Sampdoria ha battuto per 2-0 sull'Empoli in una gara valida per la 26/a giornata di Serie A. I gol al 14' e al 29' di Quagliarella (S). Con questa vittoria, la Sampdoria sale a quota 26 punti aggaciando lo Spezia nella lotta per la salvezza.

Primo tempo super della Sampdoria, che di fatto chiude la pratica con due gol del capitano Fabio Quagliarella in meno di mezzora. Il bomber doriano rompe così un digiunto che durava da oltre quattro mesi. Quagliarella sblocca il risultato al 14', con un destro sul secondo palo su assist di Candreva. Il raddoppio di Quagliarella arriva al 29', stavolta con una deviazione sotto misura su cross basso all'indietro di Bereszynski. Sul finale del primo tempo, la Samp sfiora anche il 3-0 con Caputo.

L'Empoli, pericoloso nel primo tempo con Zurkowski sullo 0-0 e poi con Bajrami, nella ripresa prova ad abbozzare una reazione ma di fatto sfiora il gol in una sola circostanza con il neoentrato La Mantia. La Samp dal canto suo si limita a difendersi e a controllare i tentativo della squadra toscana di rientrare in partita. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per la Samp, che con l'arrivo di Giampaolo in panchina sembra aver decisamente cambiato marcia.

