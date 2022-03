Ferrari, la soffiata di Marc Gene: "Cosa ho visto ai test", quale rischio corre il Cavallino

02 marzo 2022 a

Marc Gené, in una lunga intervista a Fanpage.it, si è detto molto soddisfatto della nuova Ferrari, la F1-75. L'ex pilota di Formula 1 oggi commentatore per Sky e ambassador Ferrari, infatti, sulla nuova monoposto prodotta a Maranello, ha detto che gli è "piaciuta molto" per come "sta in pista". Peraltro, ha sottolineato, "su una pista molto variegata come quella di Barcellona, dove ci sono sia curve veloci che medie e lente". "Io sono davvero soddisfatto di quello che ho visto anche nel confronto con le altre monoposto", ha aggiunto, "anche se va detto che c'è sempre il rischio che le squadre nei test si nascondano e non sarebbe la prima volta. E sono molto fiducioso anche per l'affidabilità che ha dimostrato. Quindi, alla luce del fatto che anche le impressioni dei piloti sono buone, al momento sta andando tutto nella direzione giusta".

E ancora, a proposito di quanto ha visto durante i test, Genè ha osservato: "Tutti parlano di concept Ferrari o concept Red Bull, ma in realtà la parte concava delle pance e le prese d'aria sono un qualcosa di grande impatto visivo ma c'è tanto che non si vede. Quella parte lì è quella che forse ha il maggior impatto dal punto di vista estetico ma normalmente non è quella che ha il maggior impatto sulle prestazioni della macchina". Non solo. "La Ferrari in quella particolare zona ha visto un qualcosa di diverso rispetto agli altri. Adesso non ci resta che attendere il responso della pista: solo la pista dirà se è stata una scelta giusta".

Eppoi non vanno sottovalutati i piloti. "Abbiamo la miglior coppia di piloti di tutta la Formula 1. E non lo dico solo perché faccio parte della Ferrari. Sono la coppia migliore possibile perché si spingono a vicenda. Carlos Sainz è stata la grande sorpresa della passata stagione mentre Charles Leclerc è una garanzia. Charles sta lavorando molto bene non solo in pista ma anche per come lavora fuori dalla macchina. Inoltre è molto carico".

